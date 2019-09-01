Санкт-Петербург, , 19:43 — REGNUM В поселке Вознесенье Подпорожского района на востоке Ленинградской области в воскресенье, 1 сентября, состоялось торжественное открытие новой школы №7.

Открытие школы в пос. Вознесенье в Ленобласти Lenobl.ru

Вознесенье — один из самых дальних поселков Ленобласти, отсюда до Санкт-Петербурга — 360 километров по шоссе.

В праздничной церемонии открытия учебного заведения принял участие губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Он провел в новой школе тематический урок для старшеклассников «Знай и люби свой край».

Новая школа рассчитана на 350 учащихся начальных, средних и старших классов. 1 сентября школа приняла 20 первоклассников. На строительство школы из бюджета региона было выделено 438,6 млн рублей.

Помимо оборудованных всем необходимым учебных классов в школе есть актовый зал на 210 мест со сценой и техническим оснащением и даже создан краеведческий музей. В новом здании также будут заниматься 126 учеников Вознесенского отделения Подпорожской школы искусств.

«В этом году мы открываем школу, построенную «с нуля», и будем строить дальше по всей области — еще девять школ открываем в этом году после реновации — фактически новых. Темп взят неплохой — в следующем году для юных ленинградцев откроются две новых школы и семь — после реновации», — заявил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

Как отмечают в пресс-службе главы региона, в День знаний после капитального ремонта в Ленинградской области открываются школа №1 в г. Волосово, школа №6 в Выборге, школа №2 в г. Луге, Шумиловская средняя общеобразовательная школа в поселке Сапёрное Приозерского района, Красноборская средняя общеобразовательная школа в Тосненском районе, Ефимовская школа-интернат в Бокситогорском районе, Ломоносовская средняя общеобразовательная школа №3 в деревне Горбунки, филиал Агалатовского центра образования в деревне Вартемяги и Большеижорская школа в Ломоносовском районе.