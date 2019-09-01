Челябинск, , 18:33 — REGNUM В Челябинске хулиган напал на пассажирку трамвая — бросил в неё бутылку, а затем разбил стекло. Двое пассажиров задержали нарушителя и удерживали его до момента приезда директора Челябинского горэлектротранса Александра Павлюченко, написал он на своей странице в Instagram.

Полиция Мвд.рф

«Сегодня в трамвае хулиган бросил в пассажирку бутылкой и разбил стекло. Все осколки — на женщину», — написал руководитель.

Он добавил, что задержавшие хулигана пассажиры вместе с ним отвезли его в полицию. Простой в движении составил 20 минут.

«Челябинск — не без героев!» — отметил Павлюченко.

В пресс-службе регионального главка МВД журналистам подтвердили, что такой гражданин действительно был доставлен. Его ждёт наказание за мелкое хулиганство. По статье 20.1 КоАП России он может быть арестован на срок до 15 суток.