Заводоуковск, Тюменская область, , 16:25 — REGNUM Губернатор Тюменской области Александр Моор открыл 1 сентября второй корпус средней школы №2 в Заводоуковске. Новое учебное учреждение рассчитано на 900 учащихся, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

Помимо учебных кабинетов в новой школе разместились библиотека, столовая, спортзал, зал хореографии и гимнастики, активные зоны отдыха.

Здесь оборудован «НаукоЛаб». Учебный процесс в нём происходит с использованием интерактивных и мультимедийных средств. К примеру, на уроках биологии школьники используют очки виртуальной реальности, чтобы глубже погрузиться в биохимические процессы, происходящие внутри живой клетки.

Напомним, новая школа с оборудованным в ней техническим центром открылась 1 сентября в Тюмени.

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