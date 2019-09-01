Тюмень, , 15:44 — REGNUM В Тюмени глава региона Александр Моор 1 сентября открыл второй корпус школы №65. Подарком от губернатора на новоселье стали два школьных автобуса, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

Строительство нового корпуса школы №65 началось осенью 2017 года и завершилось в июле 2019 года. В новом учебном году здесь будут учиться 2,4 тыс. школьников.

Учебное заведение площадью 20 тыс. кв. м поделено на три блока. Средние и старшие классы расположены на первом этаже, начальные — на втором. На третьем этаже разместились столовая, спортивный зал, библиотечный комплекс, актовый зал и администрация школы.

В новом корпусе открыт «НаукоЛаб», студии 3D-моделирования и прототипирования, лаборатория по робототехнике и технический центр для проведения занятий по обработке дерева и металла. Учебное заведение адаптировано для маломобильных людей вплоть до специальных санузлов.

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