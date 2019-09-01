Королевство Швеция, , 15:41 — REGNUM Шведские ученые выяснили, почему мужчинам не имеет никакого смысла вступать в спор с представительницами слабого пола, об этом 31 августа сообщает издание The Daily Mail.

Причиной тому является тот факт, что женщины лучше мужчин запоминают мелкие подробности и детали, что может быть серьезным аргументом в любом споре. Связано это с тем, что у них более развита эпизодическая память.

Кроме того, исследование также показало, что женщины лучше запоминают запахи, а также у них отличная память на лица.

Выводы ученых из Швеции основывались на 617 научных исследованиях, в которых приняли участие порядка 1 млн 200 тыс. человек. Эксперименты проводились с 1973 по 2013 годы.

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