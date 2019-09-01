Москва, , 15:01 — REGNUM В 2019 года в школы России отправятся свыше 16 млн 500 тыс. учеников, об этом 1 сентября отметила министр просвещения страны Ольга Васильева, соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте ведомства.

Чиновник также подчеркнула, что в стране в текущем году функционируют более 42 тыс. школ, которые, помимо всего прочего, также должны стать местом диалога между родителями и учителями.

«Желаю в новом учебном году каждой из более 42 тыс. российских школ стать территорией совместного диалога учителей и родителей», — говорится в поздравительном заявлении Васильевой.

Напомним, в 2019 году в первый класс пойдут порядка двух млн детей, данный показатель увеличился на 100 тыс. человек в сравнении с 2018 годом. Учеников, севших за парты остальных классов, стало на 2 млн больше.

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