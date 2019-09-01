Брянск, , 14:46 — REGNUM Избитый в августе 2019 года майором полиции Денисом Тереховым 17-летний подросток Иван Вахрушин скончался в больнице, об этом 31 августа сообщает издание «Брянские новости» со ссылкой на родственников погибшего.

Трагедия произошла в поселке Локоть, недалеко от одного из местных кафе. На подростка напал 36-летний пьяный сотрудник правоохранительных органов, занимавший должность заместителя начальника поселкового отделения полиции.

Пострадавший в ходе нападения был экстренно госпитализирован, за его жизнь врачи боролись до самого последнего дня.

Обвиняемый был уволен из органов полиции, в настоящее время он находится под стражей, в ожидании завершения следственных мероприятий.

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