Москва, , 14:43 — REGNUM В Москве на Арбатско-Покровской линии метро запустили поезд «Акварель», в котором пассажирам демонстрируются растения из Красной книги столицы. Об этом 1 сентября сообщается на сайте столичной мэрии.

Для реализации указанного проекта трудились несколько художников, создавших 35 произведений. Его целью стало стремление организаторов не только привлечь внимание пассажиров к живой природе, но сделать жизнь более красочной.

Выставка, получившая название «Растения Красной книги Москвы» состоит из пяти разделов. Здесь нарисованы водные, луговые и ягодные растения, получившие охранный статус от властей столицы, также картины, снабженные описанием.

Автором и организатором проекта выступил Государственный биологический музей имени Тимирязева, а также Русской общество любителей ботанической иллюстрации.

Напомним, в августе 2019 года на Кольцевой линии метро Москвы курсировал тематический поезд, посвященный выставке «Щукин. Биография коллекции». В рамках этого социально-культурного проекта на стенах вагонов были размещены репродукции картин французских импрессионистов и других знаменитых художников XIX—XX веков.

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