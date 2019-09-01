Любляна, , 14:16 — REGNUM Вечный огонь зажгли на мемориале в Словении от доставленной из Москвы частицы огня с Могилы Неизвестного солдата у Кремлевской стены. Торжественная церемония состоялась 1 сентября в Любляне при участии российской делегации в ходе мероприятия, посвящённого 80-летию начала Второй мировой войны.

Пламя Вечного огня было зажжено у мемориала «Сынам России и Советского Союза, погибшим на словенской земле в годы Первой и Второй мировых войн», который был открыт в 2016 году президентом России Владимиром Путиным.

В церемонии приняла участие делегация из России, в которую вошли депутаты Государственной Думы РФ, посол России в Словении Доку Завгаев, первый секретарь Четвертого европейского департамента МИД России Виталий Гончаров и другие официальные лица.

Заместитель председателя Госдумы РФ Петр Толстой отметил, что мероприятие проводится как дань памяти российским и советским воинам, погибшим на словенской земле. При этом Толстой подчеркнул, что Россия, а в годы Второй мировой войны Советский Союз, внесла основной вклад в разгром фашизма в мире, и попытки переписать историю допускать нельзя.

Кроме того, чрезвычайный и полномочный посол России в Словении Доку Завгаев рассказал, что через десять дней в московском парке Победы состоится торжественная. церемония открытия памятника сынам и дочерям Словении, погибшим на просторах России в годы войны.

Ранее ИА REGNUM сообщало о торжественной церемонии зажжения частицы Вечного огня в лампаде для последующей передачи в Словению. Мероприятие состоялось 31 августа у Могилы Неизвестному солдату в Москве.

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