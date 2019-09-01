Великий Новгород, , 14:06 — REGNUM В Новгородском государственном университете имени Ярослава Мудрого (НовГУ) традиционный праздник начала учебного года — День первокурсника — состоится 2 сентября. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-центре вуза.

В 9:00 2 сентября перед зданием Института сельского хозяйства и природных ресурсов НовГУ новых студентов будут встречать кураторы, которые подробно расскажут им о планах на первую учебную неделю. Торжественное мероприятие начнётся в Физкультурно-спортивном комплексе вуза в 10:00. Первокурсников ждут поздравления от руководства университете и концертная программа от Центра культуры НовГУ.

Сразу после церемонии состоится запуск нового формата обучения: модели «НОВый университет. Эволюция».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в новом учебном году Новгородский государственный университет переходит на новый, проблемно-ориентированный формат обучения. Пока в него будут вовлечены студенты первых курсов и их наставники (тьюторы) из числа старшекурсников. В перспективе весь процесс обучения в НовГУ будет строиться по новой, проектной модели.