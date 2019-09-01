Вашингтон, , 13:41 — REGNUM Популярная игра-«песочница» Astroneer («Астронавт») появится на платформе PlayStation 4 15 ноября 2019 года. Об этом 1 сентября сообщил портал Engadget.

https://twitter.com/engadget/status/1168076089941360640

Стоимость игры составит $30, отмечается, что желающие приобрести её копию уже могут сделать предзаказ. Владельцы PS4 в случае её приобретения получат все дополнения и обновления, которые ранее были выпущены к версии игры для ПК и Xbox One.

К сожалению, в анонсе нет упоминания про кроссплатформенную функцию, однако сообщается, что в Astroneer на PS 4 будет многопользовательский режим (до четырех человек).

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Игра Astroneer представляет собой «песочницу» (игра, в которой геймер может свободно взаимодействовать с открытым миром и его объектами). В февраля 2019 года студия System Era Softworks выпустила её из раннего доступа в Steam.

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