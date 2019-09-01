Москва, , 13:35 — REGNUM В 30 парках Москвы с 7 по 8 сентября пройдут разнообразные праздничные программы, приуроченные к Дню города. Об этом 1 сентября сообщается на сайте столичной мэрии.

Культурно-досуговые программы предполагают проведение для гостей мероприятий бесплатных концертов, спектаклей, танцевальных флешмобов, спортивных игр и мастер-классов.

«Культурные, познавательные и спортивные события, посвященные 872-летию Москвы, пройдут во всех округах. Своя программа будет в 30 столичных парках. Приглашаем на театральный праздник в саду «Эрмитаж», на волонтерский фестиваль в «Сокольниках», на концерты в «Зарядье», Измайловском парке, парке Победы», — отметила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Напомним, центральным местом праздничных мероприятий станет улица Тверская, которая на момент проведения торжественных событий, станет пешеходной. На ней будет организовано четыре тематических площадки, посвященных 80-летнему юбилею ВДНХ.

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