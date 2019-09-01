Тюмень, , 13:26 — REGNUM Глава Тюменской области Александр Моор поздравил 1 сентября юных земляков, педагогов и их родителей с Днём знаний. В своём обращении он отметил, что двери всех учебных заведений региона открылись в воскресный день согласно традиции. За парты в 2019 году сели более 24 500 первоклассников, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Желаю педагогам благодарных учеников, чувства удовлетворения от работы, родителям — взаимопонимания, мудрости и оптимизма. А всем ребятам — новых больших побед и ярких впечатлений, интересных встреч и хороших оценок!», — обратился к землякам Александр Моор.

Глава региона также отметил, что система образования Тюменской области по праву считается одной из лучших в стране. С каждым годом в области растёт количество 100-бальников по итогам ЕГЭ, увеличивается число победителей и призёров всероссийских олимпиад и международных чемпионатов.