Беслан, Северная Осетия, , 13:16 — REGNUM В Северной Осетии вспоминают жертв захвата школы в Беслане, произошедшего 15 лет назад, об этом 1 сентября сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Террористический акт, жертвами которого стали 334 человека, в том числе и 186 дней, стал самым кровопролитным в истории России. Траурные мероприятия продлятся три дня.

Соболезнования жертвам теракта выразили представители многих стран мира, в том числе и Европейского союза.

Напомним, 1 сентября 2004 года в школу № 1 в Беслане ворвались террористы. Бандиты на протяжении двух с половиной дней удерживали порядка 1 тыс. 200 заложников, среди которых были дети, их родители, а также сотрудники учебного заведения.

В результате спецоперации, проведенной силовыми структурами, террористы были уничтожены, большая часть заложников освобождена.

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