Донецк, , 13:33 — REGNUM В Донецке прошел концерт памяти, приуроченный к годовщине гибели первого главы Донецкой Народной Республики Александра Захарченко, также здесь вспоминали Народного артиста Советского Союза Иосифа Кобзона. Об этом 31 августа сообщает Донецкое агентство новостей.

Концерт-реквием состоялся в парке имени Ленинского комсомола, рядом с памятником «Твоим освободителям, Донбасс!». В мероприятии приняла участие легендарная американская пианистка Валентина Лисица, а также артисты Донецкой филармонии имени Сергея Прокофьева.

В программе звучали произведения Рахманинова, Бетховена и других выдающихся композиторов. Во время проведения мероприятия, участникам демонстрировались фотографии Кобзона и Захарченко.

Напомним, Александр Захарченко, ставший первым главой Донецкой Народной Республики трагически погиб 31 августа 2018 года от рук террористов. Лидер ДНР сыграл ключевую роль в борьбе жителей Донбасса против агрессии со стороны Украины.

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