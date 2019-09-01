Москва, , 13:12 — REGNUM На станции «Каховская» Московского метрополитена начались демонтажные работы плит платформы. Об этом 1 сентября сообщается на сайте Комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

«Также убирают верхнее строение пути в тупиках за станцией. Ранее на «Каховской» закончили демонтаж облицовки стен, колонн и гранитных полов платформы», — уточнил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Данные работы ведутся для того, чтобы интегрировать станцию в Большую кольцевую линию столичного метрополитена. В ходе модернизации будут заменены инженерные коммуникации и пути.

Напомним, станция «Каховская» метрополитена Москвы была закрыта на капитальную реконструкцию 30 марта 2019 года. Каховская ветка является одной из самых коротких линий московского метро, ее протяженность — 3,3 км. Она объединяет три станции: «Каширская», «Варшавская» и «Каховская». После реконструкции эту линию включат в состав участка «Проспект Вернадского — Каховская» БКЛ.

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