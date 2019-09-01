Великий Новгород, , 12:51 — REGNUM Традиционный городской праздник «До свидания, лето! До свидания!», посвящённый окончанию летних школьных каникул и началу нового учебного года, состоялся на центральной площади Великого Новгорода ещё в пятницу, 30 августа. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе мэрии, традиция проводить такое общегородское мероприятие ведётся с 2007 года.

Традиционно школьников с началом учебного года поздравило руководство города, в том числе мэр Великого Новгорода Сергей Бусурин, выступили творческие коллективы.

Торжественные линейки состоятся в школах Великого Новгорода в понедельник, 2 сентября. В этот же день в городских парках пройдут детские развлекательные программы «Школа играм не помеха», а всем первоклассникам подарят бесплатные катания на аттракционах.

Напомним, в новом учебном году в Великом Новгороде пойдут в школу 26 тыс. детей, из которых 3200 детей впервые сядут за парты.

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