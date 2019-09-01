Москва, , 12:44 — REGNUM Музыкальный концерт, прошедший в Москве в рамках фестиваля «PROлето» на проспекте Академика Сахарова, посетили свыше 40 тыс. человек, об этом 31 августа сообщает издание Новые Округа со ссылкой на представителей правоохранительных органов.

На фестивале PRO лето 2019 Kudamoscow.ru

На мероприятии выступил известный американский исполнитель Джейсон Дуруло, получивший известность благодаря созданию композиции, исполненной во время открытия Чемпионата мира по футболу в 2018 году.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, фестиваль «PROлето», завершившейся в столице, посетили свыше 90 тыс. человек, таким образом, финальная его часть привлекла почти половину всех участников мероприятия.

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