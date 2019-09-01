Веллингтон, , 12:59 — REGNUM Более 870 подтверждённых случаев заболевания корью выявлено в Новой Зеландии. Об этом 1 сентября сообщает новостной портал Newshub.

Медики предупреждают, что число заболевших может возрасти. На сегодняшний день только в Окленде, крупнейшем городе Новой Зеландии, выявлено 750 случаев заболевания корью.

Врачи предупреждают, что корь, которая взрослыми переносится относительно легко, для детей представляет серьёзную опасность.

Заболевший корью ребёнок может получить осложнения в виде пневмонии либо инфекции мозга, которые могут привести к летальному исходу.

Одной из причин распространения болезни медики назвали активное сопротивление вакцинации среди некоторых слоёв населения. Сообщества в социальных сетях, в которых призывают отказаться от прививок, запугивая людей, были названы врачами «антинаучными» и «бредовыми».

Медики Новой Зеландии опубликовали в ряде СМИ открытое письмо, в котором рассказывают о вреде, который может причинить корь и настоятельно рекомендуют людям сделать прививку от этой болезни. Сообщается, что вакцинацию от кори можно сделать бесплатно, просто обратившись к врачу в любом медицинском центре.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, по данным ВОЗ, случаев заболеваемости корью с января по июль текущего года зафиксировано в три раза больше, чем за тот же период в прошлом году. Самые крупные вспышки болезни отмечены в Демократической Республике Конго (155 460 случаев), на Мадагаскаре (127 454) и на Украине (54 246).

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