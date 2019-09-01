Кемерово, , 12:29 — REGNUM В Кемерово состоялась торжественная церемония открытия президентского кадетского училища, соответствующие видео появилось 1 сентября на канале Министерства обороны России в YouTube.

Кадеты Дарья Антонова © ИА REGNUM

Мероприятие было приурочено ко Дню знаний, на его открытии выступил заместитель министра обороны России, генерал армии Николай Панков.

«Ровно 10 лет назад, в 2009 году, президентом Российской Федерации принято решение о создании в федеральных округах президентских кадетских училищ. За это относительно непродолжительное время на территории страны открыто восемь президентских кадетских училищ», — отметил Панков.

Заместитель министра обороны также подчеркнул, что для всестороннего и гармоничного развития личности в указанных учреждениях были созданы все необходимые условия.

Кадетские училища являются базовыми площадками для воспитания патриотического сознания у молодых людей, убежден генерал.

Президентское кадетское училище в Кемерово откроет свои двери для 360 учеников. В 2019 году здесь был осуществлен набор в пятые, шестые и седьмые классы.

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