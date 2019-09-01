Псков, , 12:19 — REGNUM В Пскове сегодня, 1 сентября, в День знаний, проходят различные мероприятия для школьников и студентов. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Пскова, в сквере у Дома офицеров проходит праздник «Прощай лето — здравствуй школа!».

Здесь школьники могут поиграть в любимые игры (классики, «ручеёк» и попрыгать в резиночку), посоревноваться на «Весёлых стартах», покататься на аттракционах и попробовать сладкое угощение. В 13:00 начнётся концерт коллективов Дом офицеров. Для гостей праздника работают фотозона, аквагрим, фуд-корты, выставки.

Отдельно отпраздновать начало нового учебного года в Пскове приглашают студентов: Псковский городской молодёжный центр в День знаний отмечает свой 9-й день рождения. Здесь организованы интерактивные площадки по профориентации и досугу, интеллектуальные игры с призами и фотосессиями, концертная программа с участием художественных коллективов университета.

Отметим, что торжественные линейки в псковских школах и учебные занятия начнутся в понедельник, 2 сентября.