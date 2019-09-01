Прага, , 12:09 — REGNUM По результатам исследования, проведённого Институтом планирования и развития Праги, каждый седьмой житель столицы Чехии является иностранцем. Об этом сообщает издание prague-express.cz.

По данным на 31 декабря 2018 года среди иностранцев, постоянно проживающих в Праге, лидируют граждане Украины — их 51 000 человек. Граждане Словакии, которых многие в Чехии вообще не считают за иностранцев, — только на втором месте, их насчитали 31 500 человек. На третьем месте — россияне, которых 24 000. На четвёртом месте оказались вьетнамцы, которых в Праге 13 000 человек.

Население Праги составляет 1,3 млн человек.

Граждане Украины, России и Словакии составляют более половины всех проживающих в Праге иностранцев. При этом из граждан Украины право на ПМЖ Чехии имеют около 70%, тогда как среди россиян, — только 53%.

По данным государственной статистики за 2017 год, в Чехии, население которой составляет 10,5 млн человек, постоянно проживают более полумиллиона иностранцев. 54% из них имеют право на ПМЖ. На первом месте среди иностранцев граждане Украины (118 тыс.), на втором — словаки (111.500), на третьем — вьетнамцы (59.700). Россиян в Чехии около 36 тысяч.