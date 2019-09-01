Пыть-Ях, Югра, , 12:00 — REGNUM В Югре подросток получила зарплату за трудовое лето после вмешательства прокуратуры. Виновное должностное лицо привлечено к ответственности в виде штрафа в размере 10 тыс. рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе надзорного ведомства.

В ходе прокурорской проверки центра профилактики употребления психоактивных веществ среди детей и молодежи «Современник» в городе Пыть-Яхе установлено, что учреждением не выплачены 4 тыс. рублей несовершеннолетней после расторжения с нею трудовых отношений в июне 2019 года.

В отношении руководителя центра было возбуждено дело об административном правонарушении по ч.6 ст.5.27 КоАП РФ («Невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы»).

По итогам рассмотрения прокурорского представления два должностных лица центра понесли дисциплинарное наказание, а руководитель учреждения был оштрафован на 10 тыс. рублей.