Пекин, , 11:55 — REGNUM В городе Цзясин приморской восточно-китайской провинции Чжэцзян задержаны 36 подозреваемых в незаконной организации азартных онлайн-игр с оборотом в 542 млн юаней (почти 76 млн долларов), сообщает 31 августа Синьхуа со ссылкой на провинциальные СМИ.

Платформа для игр продвигалась местной жительницей через одну из китайских социальных сетей. Информация об этом поступила в полицию в декабре 2018 года. Фигуранты дела задержаны, при этом сама платформа за год работы собрала 810 тысяч пользователей и 150 тысяч агентов.