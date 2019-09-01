Ханты-Мансийск, , 11:48 — REGNUM Глава Югры Наталья Комарова поздравила 1 сентября 2019 года юных земляков с Днём знаний. В своём обращении к педагогам, она перефразировала фразу из «Маленького принца» Антуана Де Сент-Экзюпери, отметив, что «мы в ответе за тех, кого научили», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Пусть этот школьный год станет для всех нас интересным, плодотворным!», — пожелала Наталья Комарова школьникам, студентам колледжей и вузов, их родителям и преподавателям.

Губернатор ХМАО отметила, что в новом учебном году за парты в автономном округе сядут 223 тысячи школьников, 16 тысяч студентов колледжей, около 21 тысячи студентов вузов. Особенно волнительным День знаний стал для 27 тысяч югорских первоклассников.