Санкт-Петербург, , 11:07 — REGNUM Театрализованные праздничные представления, посвященные Дню знаний, проходят, начиная с 31 августа, в Ледовом дворце Санкт-Петербурга. Приглашения на эти спектакли получили абсолютно все первоклассники города, а именно 60 тысяч детей.

Как рассказали в комитете по культуре Петербурга, главным героем представления является первый петербургский фотограф Карл Булла. По сценарию, вместе с современными байкерами он совершит виртуальное путешествие по Петербургу.

В доступной форме первоклассникам расскажут любопытные факты о памятниках и достопримечательностях города, об устройстве старинных велосипедов современных мотоциклов, о возможностях спортивного и полезного досуга.

Днем 1 сентября первоклассников в Ледовом дворце поздравят с Днем знаний члены правительства Санкт-Петербурга. Представления продолжатся еще и 2 сентября, чтобы все те, кто впервые сядет за парту, успели их посмотреть.

Напомним, что 2 сентября 2019 в Санкт-Петербурге откроется девять новых школ и 25 детских садов. Учебный год начнется для 510 тысяч школьников.

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