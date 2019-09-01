Токио, , 10:50 — REGNUM В России в настоящее время работают 7,3 млн людей старше трудоспособного возраста, заявил 1 сентября министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин.

По его словам, за последние пять лет доля лиц старше трудоспособного возраста в численности занятых выросла с 8,5% до 9,6%.

«Сейчас в России занято 7,3 млн человек старше трудоспособного возраста» , — сказал он на встрече встречи министров труда и занятости стран G20.

Министр также уточнил, что в России сейчас работают более 95% экономически активного населения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Топилин заявил, что в России принимаются меры, направленные на увеличение продолжительности жизни населения к 2030 году до 80 лет. По его словам, темпы роста продолжительности жизни в стране одни из самых высоких в мире.

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