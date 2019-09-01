Мухоршибирский район, Бурятия, , 10:37 — REGNUM Традиционные линейки в школах 1 сентября прошли лишь в трёх районах Республики Бурятия. Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального министерства образования и науки.

Так, учебный год сегодня начался в Мухоршибирском, Заиграевском и Северо-Байкальском районах. Во всех остальных и в городе Улан-Удэ мероприятия, посвященные Дню Знаний, пройдут 2 сентября.

Отмечается, что по прогнозным данным всего в этом году в Бурятии за парты сядут 145 тысяч школьников, из них 16,5 тысяч — первоклассники.

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