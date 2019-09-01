Токио, , 10:25 — REGNUM В России принимаются меры, направленные на увеличение продолжительности жизни населения к 2030 году до 80 лет, заявил министр труда и социальной защиты Максим Топилин.

По его словам, благодаря комплексу мер, принимаемых государством, и изменению отношения людей к своему здоровью, темпы роста продолжительности жизни в стране одни из самых высоких в мире. В прошлом году продолжительность жизни жителей РФ составила почти 73 года, сказал министр.

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«Мы ставим задачу увеличить продолжительность жизни к 2030 году до 80 лет», — заявил Топилин на встрече министров труда стран G20.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова заявила, что продолжительность жизни в России в первом полугодии 2019 года составила 73,7 года. Это на 0,8 года больше, чем шестью месяцами ранее. Показатели заметно улучшились благодаря сокращению количества смертей, отметила она.

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