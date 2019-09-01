Курган, , 09:56 — REGNUM Глава Курганской области Вадим Шумков поздравил 1 сентября 2019 года юных земляков с Днём знаний. Его обращение опубликовано на официальном сайте правительства Зауралья.

Вадим Шумков назвал старт учебного года началом «пути, наполненного яркими событиями».

В Курганской области в 2019—2020 учебном году за парты сядут более 100 тысяч школьников, из них 11 тысяч первоклассников. К 1 сентября капитально отремонтированы 34 школы за счет бюджетных источников, еще более 10 — за счёт благотворительных средств крупных компаний, отметил врио губернатора Зауралья Вадим Шумков.

«В Сафакулевском и Шадринском районах в этом году откроем новые школьные корпуса, в Кетово идёт строительство современной школы. Школьный парк пополнят 70 новых автобусов», — сообщил Шумков.

В рамках национального проекта «Образование» в Кургане открывается Кванториум. В регионе внедряется проект «Яндекс.Лицей», где дети бесплатно будут обучаться IT-технологиям.

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