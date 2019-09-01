Курган, , 09:11 — REGNUM В Зауралье сменился митрополит Курганский и Белозёрский. Епархию возглавит митрополит Архангельский и Холмогорский Даниил (Александр Доровских). Об этом сообщает пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

«Священный Синод 30 августа 2019 года постановил удовлетворить прошение митрополита Симбирского и Новоспасского Анастасия о почислении его на покой в связи с достижением 75-летия и назначить главой Симбирской митрополии митрополита Курганского и Белозерского Иосифа. В свою очередь, Курганским и Белозерским митрополитом решено быть митрополиту Архангельскому и Холмогорскому Даниилу», — говорится в сообщении пресс-службы патриархата.

Напомним, архиепископ Иосиф был назначен главой Курганской митрополии в мае 2015 года. В связи с назначением он был возведён в сан митрополита.