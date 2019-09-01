Курган, , 08:51 — REGNUM В Курганской области 1 сентября 2019 года наблюдаются заморозки. Температура воздуха ночью до — 2 °C будет держаться до 3 сентября, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Курганском центре гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды.

Сегодня, 1 сентября, в регионе облачно с прояснениями, небольшой дождь. Температура воздуха днём достигнет +13°С. Ночью столбик термометра спустится к минусовым показателям.

Отмечается, что заморозки ударят по сельскохозяйственным культурам, которым грозит гибель от холода. Аграриям рекомендуется принять необходимые защитные меры либо ускорить уборку урожая.