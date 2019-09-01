Челябинск, , 08:46 — REGNUM В челябинском парке имени Юрия Гагарина 1 сентября, в День знаний, пройдёт «Первоклассная линейка». Она состоится в рамках гала-концерта фестиваля-конкурса талантливой молодежи «Артишок-2019», который организовали городское управление культуры, общественная организация «Совет родителей Челябинской области» и Центр культурно-информационной деятельности. Поддержку этому проекту оказало челябинское отделение Российского детского фонда.

Праздник этот соберёт на одной площадке больше 250 юных участников, среди которых школьники, воспитанники детсадов, а также учащиеся специализированных учреждений образования. В программе: викторины, весёлая заряджа, мастер-классы.

«Первоклассная линейка» откроет торжественную часть праздника. Первый в жизни школьный звонок прозвучит для 100 первоклассников.

Отметим, фестиваль «Артишок» впервые прошёл в 2007 году. Он стал традиционным в рамках мероприятий ко Дню знаний. Участвовать в нём могут дети и подростки в возрасте от четырёх до 16 лет.