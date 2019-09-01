Москва, , 01:31 — REGNUM Согласно принятому Госдумой 19 июня законопроекту, размер фонда заработной платы помощников депутатов Госдумы и помощников членов Совета Федерации вырастет на 29,8%. Соответствующие изменения вступают в силу 1 сентября.

Теперь каждому депутату или сенатору для оплаты труда помощников выделят 300 тысяч рублей. Распределять денежный ресурс между помощниками слуги народа будут самостоятельно.

Кроме того, закон отменяет право на бесплатный проезд в междугородных автобусах и поездах помощникам, трудящимся на общественных началах на безвозмездной основе. Однако такое право сохранится за тем, чья помощь оформлена в виде трудового договора или служебного контракта.

Напомним, помощники члена СФ имеют право на бесплатный проезд в пределах субъекта, от которого избран сенатор, а помощники депутата ГД могут перемещаться без оплаты в пределах избирательного округа депутата.