Москва, , 01:10 — REGNUM В России вступает в силу закон, запрещающий продавать билеты на культурные мероприятия выше номинала.

Согласно новой редакции статьи 52 закона «Основы законодательства Российской Федерации о культуре», реализация билетов, абонементов и экскурсионных путевок на проводимые организациями исполнительских искусств и музеями зрелищные мероприятия по цене, превышающей цену, указанную в билете, абонементе или экскурсионной путевке, не допускается. В законе оговаривается список лиц, допущенных к реализации билетов среди населения.

Билеты на мероприятия теперь будут именными, что сделает их перекупку ради наживы невозможной. Правда, теперь и попасть на концерт, экскурсию или иное мероприятие можно будет только по предъявлении удостоверяющего личность документа.

Оговариваются также сроки сдачи билета в случае невозможности посещения культурного мероприятия. Если такое решение будет принято по причинам не связанным с болезнью или смертью, полную стоимость билета вернут только при возврате более, чем за десять дней. Если билет будет возвращен в период от десяти до пяти дней до начала мероприятия, возврату подлежит не менее 50% цены. В случае, если до концерта или иного мероприятия осталось менее пяти, но более трех дней, возвращено будет не менее 30% стоимости.

Законодатели уверены, что принятые меры сделают невозможным промысел перекупщиков билетов.