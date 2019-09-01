Санкт-Петербург, , 01:04 — REGNUM Конструктивная готовность трех новых станций Фрунзенского радиуса Петербургского метрополитена составляет 100%. Об этом в ночь на 1 сентября заявили в Смольном.

Напомним, врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов вечером 31 августа провел инспекцию новых станций метрополитена, по итогам которой сообщил, что движение по новому участку Фрунзенского радиуса будет запущено в четверг, 5 сентября, в 11:00.

В настоящее время на станциях «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары» закончены работы по отделке, смонтированы все инженерные системы, в том числе освещение и противопожарная система, установлено оборудование для обеспечения запуска станций. Продолжается отладка работы видеокамер наблюдения.

Александр Беглов в ходе инспекции отметил необходимость синхронизировать подачу составов от нового депо «Южное», которое построили вместе со станциями.

Из города Колпино, поселков Шушары и Славянка до новой станции метро «Шушары» будет организовано автобусное движение.

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