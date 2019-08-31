Москва, , 23:21 — REGNUM В Москве более 73 тысяч объектов подготовлены к отопительному сезону. Об этом 31 августа сообщается на сайте столичной мэрии.

Отопление Иван Шилов © ИА REGNUM

«В Москве завершены все работы по подготовке к прохождению осенне-зимнего периода 2019/2020 года. К отопительному сезону подготовлено свыше 73 тысяч объектов, в том числе более 33 тысяч многоквартирных домов», — отметил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Петр Бирюков.

В ходе подготовительных работ в столице был проведен профилактический ремонт сетей. На энергопредприятиях было организовано порядка 50 учений и тренировок.

Он подчеркнул, что социальные учреждения станут первыми объектами, которые будут подключены к отоплению. По его словам, на данный момент резерв тепловой мощности города составляет 15 880 гигакаллорий в час, это 32,8% от суммарной установленной мощности.

Напомним, с 2013 года в Москве проходит оптимизация схемы теплоснабжения, которая даст возможность снизить себестоимость энергии и сократит потери.

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