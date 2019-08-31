Москва, , 23:14 — REGNUM Фестивальную площадку «PRO лето» на ВДНХ посетили порядка 90 тыс. человек. Об этом 31 августа сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

В течение дня в городе работали 22 площадки. Заключительное мероприятие фестиваля — большой концерт с участием популярных артистов российской эстрады — продлился до 23:00.

Напомним, отбор участников гала-концерта осуществлялся жителями Москвы на портале «Активный гражданин».

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