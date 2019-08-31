Тула, , 20:54 — REGNUM Заключительная неделя лета в Тульской области прошла на фоне подготовки к новому учебному году, отопительному сезону, празднованию Дня города и, конечно же, выборам. Тем не менее эти события и новости не вызвали такого интереса, например, как новый зарубежный друг региона, средства на развитие библиотек и количество безработных. Подробнее — в обзоре.

Тульский кремль Иван Шилов © ИА REGNUM

Образцово-показательно

Очередной рейтинг губернаторов выпустили эксперты проекта «Национальный рейтинг». Глава Тульской области Алексей Дюминвозглавил список руководителей регионов, обогнав в июле-августа традиционных лидеров Сергея Собянина(Москва), Рустама Минниханова(Татария) и Рамзана Кадырова(Чечня).

Социолог и политолог Дмитрий Соинназвал Дюмина персоной, уверенной в завтрашнем дне. Наравне с Собяниным, Воробьевым, Кадыровым и Аксеновым губернатор Тульской области, по мнению эксперта, осознает значимость своей фигуры, пользуется персональным доверием президента.

«Если говорить о Дюмине, то все понимают, что его позиции основаны на персональном доверии первого лица, на том, что Тульская область из всех регионов ЦФО, скорее других имеет возможность стать образцово-показательной территорией, поэтому там идет активное развитие инфраструктуры и экономические, аграрные проекты получают поддержку и финансовую, и административную», — отмечает Соин.

Замыкает первую группу рейтинга глава Республики КрымСергей Аксенов. Также специалисты составили еще две группы российских губернаторов. На последнем, 85-м месте, оказался глава Архангельской области Игорь Орлов. Главной причиной того, что Орлов признан аутсайдеров в последние два летних месяца — это события в Шиесе и все, что с ними связано.

Зарубежный партнер

Тульское правительство планирует подружиться с итальянцами. В частности, распоряжение о заключении соглашения с властями провинции Фрозиноне подписал председатель регионального правительстваВалерий Шерин.

Согласно данным, опубликованным в официальном документе, руководство региона до 1 ноября 2019 года оформит договоренность сторон о сотрудничестве. В приоритете дружбы с итальянской провинцией — международные и внешнеэкономические связи.

В последние годы Тульская область существенно расширила географию международных и внешнеэкономических связей. Среди ключевых зарубежных партнеров — государства СНГ, Европы, Азиатско-Тихоокеанский регион, США. И одним из факторов, благоприятно влияющим на инвестиционный климат в регионе, эксперты называют правительственную команду.

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Не хватает рабочих рук

4,1 тыс. жителей Тульской области официально состоят на учете на бирже труда. По данным специалистов Туластата, это 0,5% от общего количества экономически активного населения области. Эксперты подсчитали, что этот показатель один из самых низких в ЦФО.

Работодатели региона каждый месяц заявляют о 23−25 тысячах вакансиях. Это четвертое место в стране после Москвы, Московской и Воронежской областей.

Больше всего в Тульской области не хватает представителей рабочих профессий: станочников, сварщиков, водителей, электриков, дорожников, также инженеров технического профиля, медиков, специалистов сельского хозяйства.

Около 100 тыс. жителей области, фактически проживая в Туле и других городах региона, работают за его пределам, в основном в Москве и Московской области. И около 60 тыс. человек официально нигде не работают, но и за социальной поддержкой не обращаются. Это, по словам экспертов, так называемые «самозанятые», которые также должны облагаться налогами, но из экономической тени пока выходить не торопятся.

Мастерство WorldSkills

ТулякиИмран Точиев иАртем Оганесян помогли сборной России занять второе место в общем медальном зачете на чемпионате мира по профессиональному мастерству WorldSkillsKazan 2019.

Точиев стал лучшим в мире и завоевал золотую медаль в компетенции «Сухое строительство и штукатурные работы». А школьник Оганесян в компетенции «Графический дизайн» получил медаль «За высшее мастерство». За четыре часа молодой человек с помощью раздаточного материала должен был создать дизайн согласно целевой аудитории и пожеланиям заказчика с помощью программ Adobe Photoshop и Illustrator.

Напомни, россияне на WorldSkillsKazan 2019 завоевали 14 золотых, четыре серебряные, четыре бронзовые медали и 25 медальонов за профессионализм. Лучшими на чемпионате в Казани признана сборная Китая, на третьем месте — Южная Корея.

Живи, библиотечное дело!

Модельные библиотеки появятся в Тульской области благодаря национальному проекту «Культура». На эти цели региону выделено 15 млн рублей.

Конкурсный отбор Минкультуры РФ прошли Ефремовская центральная районная библиотека и Первомайская сельская библиотека Новомосковской библиотечной системы. Создавать модельные библиотеки начнут в 2020 году.

В библиотеках с помощью средств федерального центра обновят интерьер на более современный, дополнят фонды, оснастят новой техникой, приобретут программное обеспечение и лицензионные электронные ресурсы.

Минкультуры России помимо двух библиотек в Тульской области выбрал победителями 108 библиотек из 51 региона страны.