Москва, , 20:21 — REGNUM Несогласованная акция оппозиции в центре Москвы завершилась, передаёт 31 августа корреспондент ИА REGNUM.

Соболь проводит импровизированный митинг Дарья Антонова © ИА REGNUM

Пикет на Чистых прудах Дарья Антонова © ИА REGNUM Пикет на Чистых прудах Дарья Антонова © ИА REGNUM Несогласованная акция протеста на Чистых прудах Дарья Антонова © ИА REGNUM Григорий Явлинский вышел за свободу политзаключенных Дарья Антонова © ИА REGNUM Чистые пруды во время несогласованной акции протеста Дарья Антонова © ИА REGNUM Пикет на Чистых прудах Дарья Антонова © ИА REGNUM Пикет на Чистых прудах Дарья Антонова © ИА REGNUM Пикет на Чистых прудах Дарья Антонова © ИА REGNUM

В ней приняли участие, по данным МВД, 750 человек. По подсчётам журналистов, работавших на акции, в пик проведения количество участников достигало нескольких тысяч.

Несогласованные акции собирают больше журналистов, чем протестующих Дарья Антонова © ИА REGNUM Полиция следит за тем, чтобы протестующие не нарушали правил дорожного движения Дарья Антонова © ИА REGNUM «Прогулка» по Страстному бульвару Дарья Антонова © ИА REGNUM «Прогулка» по Страстному бульвару Дарья Антонова © ИА REGNUM Любовь Соболь на «прогулке» Дарья Антонова © ИА REGNUM Цветы от поклонницы для Соболь Дарья Антонова © ИА REGNUM «Прогулка» по Страстному бульвару Дарья Антонова © ИА REGNUM ОМОН перекрывает движение для пешеходов на Пушкинской площади Дарья Антонова © ИА REGNUM

Цветы от поклонницы для Соболь Дарья Антонова © ИА REGNUM

Оппозиционеры сначала прошли от Чистых прудов до Пушкинской площади. По дороге состоялся импровизированный митинг незарегистрированного кандидата в депутаты Московской городской думы Любови Соболь.

ОМОН на Пушкинской площади Дарья Антонова © ИА REGNUM Несогласованная акция протеста на Пушкинской площади Дарья Антонова © ИА REGNUM Несогласованная акция протеста на Пушкинской площади Дарья Антонова © ИА REGNUM Оцепление на Пушкинской площади Дарья Антонова © ИА REGNUM Несогласованная акция протеста на Пушкинской площади Дарья Антонова © ИА REGNUM Несогласованная акция протеста на Пушкинской площади Дарья Антонова © ИА REGNUM Митингующие провоцируют журналиста ТК «Россия» Дарья Антонова © ИА REGNUM Несогласованная акция протеста на Пушкинской площади Дарья Антонова © ИА REGNUM Несогласованная акция протеста на Пушкинской площади Дарья Антонова © ИА REGNUM Участник акции протеста Дарья Антонова © ИА REGNUM

Далее в течение нескольких часов проходила прогулка по центральным улицам, переулкам, набережным. Корреспонденты ИА REGNUM стали очевидцами нескольких инцидентов. Например, конфликта оппозиционеров с пожилой женщиной, сделавшей молодым людям замечание, а также нападения на мотоциклиста, показавшего участникам акции неприличный жест.

Участники несогласованной акции протеста напали на мотоциклиста Дарья Антонова © ИА REGNUM

Несогласованная акция протеста на Пушкинской площади Дарья Антонова © ИА REGNUM «Прогулка» по Каретному ряду Дарья Антонова © ИА REGNUM Пикет у Петровки, 38 Дарья Антонова © ИА REGNUM Пикет у Петровки, 38 Дарья Антонова © ИА REGNUM «Прогулка» по Садовому кольцу Дарья Антонова © ИА REGNUM «Прогулка» по Садовому кольцу Дарья Антонова © ИА REGNUM «Прогулка» по Садовому кольцу Дарья Антонова © ИА REGNUM «Прогулка» по Садовому кольцу Дарья Антонова © ИА REGNUM Надежда Толоконникова на «прогулке» Дарья Антонова © ИА REGNUM Протестующие вернулись на Чистопрудный бульвар Дарья Антонова © ИА REGNUM Участники несогласованной акции протеста напали на мотоциклиста Дарья Антонова © ИА REGNUM Испугавшись полиции, участники акции перепрыгивали через забор Дарья Антонова © ИА REGNUM

Полиция почти не корректировала действия протестующих, несмотря на несогласованный формат публичного мероприятия. Несколько раз было выставлено оцепление, а также делались предупреждающие объявления через громкоговоритель. Задержания не велись.

Наиболее стойкие участники протеста добрались почти до Красной площади, где им путь преградила полиция. В общей сложности, мероприятие длилось около шести часов.