Москва,
31 августа 2019, 20:21 — REGNUM Несогласованная акция оппозиции в центре Москвы завершилась, передаёт 31 августа корреспондент ИА REGNUM.
Соболь проводит импровизированный митинг
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Пикет на Чистых прудах
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Пикет на Чистых прудах
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Несогласованная акция протеста на Чистых прудах
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Григорий Явлинский вышел за свободу политзаключенных
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Чистые пруды во время несогласованной акции протеста
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Пикет на Чистых прудах
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Пикет на Чистых прудах
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Пикет на Чистых прудах
Дарья Антонова © ИА REGNUM
В ней приняли участие, по данным МВД, 750 человек. По подсчётам журналистов, работавших на акции, в пик проведения количество участников достигало нескольких тысяч.
Несогласованные акции собирают больше журналистов, чем протестующих
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Полиция следит за тем, чтобы протестующие не нарушали правил дорожного движения
Дарья Антонова © ИА REGNUM
«Прогулка» по Страстному бульвару
Дарья Антонова © ИА REGNUM
«Прогулка» по Страстному бульвару
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Любовь Соболь на «прогулке»
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Цветы от поклонницы для Соболь
Дарья Антонова © ИА REGNUM
«Прогулка» по Страстному бульвару
Дарья Антонова © ИА REGNUM
ОМОН перекрывает движение для пешеходов на Пушкинской площади
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Цветы от поклонницы для Соболь
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Оппозиционеры сначала прошли от Чистых прудов до Пушкинской площади. По дороге состоялся импровизированный митинг незарегистрированного кандидата в депутаты Московской городской думы Любови Соболь.
ОМОН на Пушкинской площади
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Несогласованная акция протеста на Пушкинской площади
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Несогласованная акция протеста на Пушкинской площади
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Оцепление на Пушкинской площади
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Несогласованная акция протеста на Пушкинской площади
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Несогласованная акция протеста на Пушкинской площади
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Митингующие провоцируют журналиста ТК «Россия»
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Несогласованная акция протеста на Пушкинской площади
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Несогласованная акция протеста на Пушкинской площади
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Участник акции протеста
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Далее в течение нескольких часов проходила прогулка по центральным улицам, переулкам, набережным. Корреспонденты ИА REGNUM стали очевидцами нескольких инцидентов. Например, конфликта оппозиционеров с пожилой женщиной, сделавшей молодым людям замечание, а также нападения на мотоциклиста, показавшего участникам акции неприличный жест.
Участники несогласованной акции протеста напали на мотоциклиста
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Несогласованная акция протеста на Пушкинской площади
Дарья Антонова © ИА REGNUM
«Прогулка» по Каретному ряду
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Пикет у Петровки, 38
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Пикет у Петровки, 38
Дарья Антонова © ИА REGNUM
«Прогулка» по Садовому кольцу
Дарья Антонова © ИА REGNUM
«Прогулка» по Садовому кольцу
Дарья Антонова © ИА REGNUM
«Прогулка» по Садовому кольцу
Дарья Антонова © ИА REGNUM
«Прогулка» по Садовому кольцу
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Надежда Толоконникова на «прогулке»
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Протестующие вернулись на Чистопрудный бульвар
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Участники несогласованной акции протеста напали на мотоциклиста
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Испугавшись полиции, участники акции перепрыгивали через забор
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Полиция почти не корректировала действия протестующих, несмотря на несогласованный формат публичного мероприятия. Несколько раз было выставлено оцепление, а также делались предупреждающие объявления через громкоговоритель. Задержания не велись.
Наиболее стойкие участники протеста добрались почти до Красной площади, где им путь преградила полиция. В общей сложности, мероприятие длилось около шести часов.