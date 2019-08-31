Москва, , 20:00 — REGNUM Дольщики проблемного ЖК «Царицыно» могут получить квартиры в сентябре-октябре 2019 года. Об этом 31 августа сообщает Агентство «Москва» со ссылкой на заместителя мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина.

Строительство ЖК «Царицыно» Mos.ru

По его словам, в ближайшее время планируется получить заключение на соответствие на два дома жилищного комплекса.

«Всего 1300 человек, в первой очереди ЖК «Царицыно», надеюсь, что в сентябре-октябре, получат свои квартиры», — заявил глава Стройкомплекса.

Напомним, возведение ЖК «Царицыно» на условиях долевого строительства началось в 2006 года. В конце 2017 года дольщики впервые обратились к главе ЦБ РФ Эльвире Набиуллиной с требованиями гарантировать им выплаты и привлечь к уголовной ответственности руководство страховой компании «Проминстрах».

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