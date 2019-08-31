Москва, , 18:26 — REGNUMВ Москве участники несогласованной акции протеста применили физическую силу к мотоциклисту, передаёт 31 августа корреспондент ИА REGNUM.

Нападение на мотоциклиста Дарья Антонова © ИА REGNUM

Неизвестный мужчина на мотоцикле в чёрном шлеме остановился у группы протестующих и показал им средний палец, по всей видимости, показывая своё отношение к акции.

Вскоре его окружили люди, некоторые стали тыкать в ответ свои пальцы ему в лицо, но этим дело не ограничилось. Молодые парни попытались скинуть мотоциклиста на землю, наносили по нему удары руками и ногами. С трудом мужчине удалось вырулить из окружения и уехать.

Как сообщало ИА REGNUM, в другом эпизоде участники акции оппозиции устроили конфликт с бабушкой.

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