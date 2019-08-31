Псков, , 18:02 — REGNUMВ Пскове сегодня, 31 августа, состоялись торжественные мероприятия в честь 80-летия 76-й гвардейской Черниговской Краснознаменной десантно-штурмовой ордена Суворова дивизии. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона, праздник состоялся на набережной реки Великой.

ВДВ Pskov.ru

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников отметил, что сегодняшняя дата «является знаменательной не только для Псковской области, но и для всей России».

Михаил Ведерников, губернатор Псковской области «Это юбилей старейшего соединения Воздушно-десантных войск, которое стало родным для 50 Героев Советского Союза и 33 Героев Российской Федерации. История нашей области неразрывно связана с дивизией. К десантному братству так или иначе имеет отношение практически каждая псковская семья. Во многом благодаря псковской дивизии, бойцы которой неоднократно совершали бессмертные подвиги, защищая интересы своей страны в горячих точках по всему земному шару, сформирован современный образ российского десантника — отважного, мужественного воина с блестящей выучкой и непоколебимой преданностью присяге».

На празднике был организован показ действий десантно-штурмовой роты по захвату противника с использованием плавательных средств и специализированной техники, а также работала выставка образцов вооружения и военной техники ВДВ. Гости праздника могли познакомиться с современной экипировкой воина-десантника, средствами оптического наблюдения, переносными средствами связи, а также увидеть многокупольные системы, смонтированные на различных типах военной техники. Кроме того, желающих привлекали на службу по контракту в ВДВ в специальном информационном пункте.

Напомним, 76-я гвардейская десантно-штурмовая Черниговская Краснознаменная ордена Суворова дивизия — старейшее из ныне существующих соединений Воздушно-десантных войск России. Она была сформирована 1 сентября 1939 года.