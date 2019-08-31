Донецк, , 17:34 — REGNUMДепутаты фракции «Справедливая Россия» намерены внести в Госдуму законопроект об особом порядке поступления в российские вузы для выпускников школ ДНР и ЛНР. Как передает корреспондент ИА REGNUM 31 августа, об этом заявил лидер партии Сергей Миронов в ходе поездки в Донецк.

Аудитория (cc) Thelma and Louise

«В начале осенней сессии Госдумы наша фракция будет вносить предложение об особом порядке предоставления мест в вузах Российской Федерации для выпускников школ из Донецкой и Луганской народных республик», — заявил Миронов.

Он настаивает на необходимости учитывать специфику образовательных стандартов Донбасса — в частности, процедуру сдачи ЕГЭ они не предусматривают.

Миронов также заверил, что депутаты проработают меры, стимулирующие молодых специалистов возвращаться в республику после окончания российских вузов.