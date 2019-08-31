Москва, , 17:17 — REGNUMВ Москве в несогласованном публичном мероприятии принимают участие около 750 человек. Об этом 31 августа сообщили в ГУ МВД России по столице.

«В центре Москвы в несогласованном властями города публичном мероприятии принимает участие около 750 человек», — говорится в официальной информации.

По оценке журналистов, освещающих мероприятие, на пике шествия следовали по бульварам в центре столицы несколько тысяч человек. В дальнейшем участники разделились, часть покинула место акции.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве 31 августа проходит несанкционированное шествие. Его участники прошли по бульварам в центре города от памятника Грибоедову у станции метро «Чистые пруды» до Пушкинской площади. В настоящее время прогулка возвращается к месту старта. Задержаний и столкновений с полицией не было.