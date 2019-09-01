Москва, , 09:00 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин поздравил всех с Днем знаний и началом учебного года.

«Этот день всегда наполнен волнением, ожиданиями, радостью встреч с одноклассниками и однокурсниками», — цитирует Володина пресс-служба нижней палаты парламента.

Особенно важен этот день для тех, кто впервые переступает порог школы, вуза, лицея, колледжа, училища и открывает для себя мир новых знаний и творчества, открытий и перспектив, мир, где обретают друзей на всю жизнь, отметил спикер Госдумы.

Самые теплые поздравления — всем учителям.

«Сегодня вы встречаете в школьном классе и студенческой аудитории будущее нашей страны. От вашего профессионализма, таланта, настойчивости и терпения во многом зависит, с каким багажом — знаний и личности — молодые люди вступят в большую жизнь и какое место в ней займут», — отметил Володин.

Он пожелал здоровья, счастья, успехов и отличных оценок.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 1 сентября в России отмечается День знаний. Традиционно в школах проходят торжественные линейки.