Москва, , 17:10 — REGNUMПродавщица мороженого Екатерина Сафронова в эфире телеканала НТВ объяснила, как получилось, что именно она продает угощение президенту Российской Федерации Владимиру Путину на двух авиасалонах МАКС подряд.

Мороженное на высшем уровне Kremlin.ru

По ее словам, занимающаяся организацией торговли и питания компания, в которой она работает, уже не первый год ведет деятельность на авиасалоне.

«Вот так совпало (Путин покупал лакомство на двух авиасалонах МАКС)», — сказала продавщица.

При этом Сафронова добавила, что она является менеджером по организации торговли на МАКСе, а «не простой продавщицей мороженого».

Как сообщало ИА REGNUM, 27 августа президент РФ Владимир Путин угостил мороженым своего турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана в подмосковном Жуковском, где состоялась церемония открытия Международного авиакосмического салона. Для президента Турции Путин купил сливочное, а для себя российский лидер выбрал сливочное и шоколадное в стаканчике.

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