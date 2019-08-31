Москва, , 16:39 — REGNUMВ эти минуты толпа в несколько сотен человек «прогуливается» по центру Москвы, выкрикивая политические лозунги, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

На «мирное шествие» представителей оппозиции позвала незарегистрированный кандидат в депутаты Московской городской думы Любовь Соболь. Несколько тысяч пришли к месту сбора у станции метро «Чистые пруды». Далее участники акции проследовали по бульварам к Пушкинской площади. По дороге, на Страстном бульваре, Соболь выступила перед поклонниками и сторонниками на импровизированном митинге. Она рассказала о желании кандидатов от «Единой России» прорваться к власти вопреки воле москвичей. Ей подарили цветы, аплодисменты и лозунг «За Любовь».

Часть протестующих продолжила шествие, направившись от Пушкинской площади в сторону Кремля. Участники группы, в основном, молодёжь, миновали по Тверской улице здание мэрии Москвы, у Манежной площади поскандировали «Русские, вперёд!», свернули на Моховую, потом на Воздвиженку, добравшись до Нового Арбата.

Другую часть оппозиционеров блокировала полиция на Пушкинской площади, выставив оцепление. Таким образом она разделила участников акции. Оцепление после сняли, но на массовости мероприятия это сказалось.

Отметим, что вскоре Любовь Соболь и другие известные СМИ персоны исчезли из поля зрения. Один из так называемых лидеров несистемной оппозиции, блогер Алексей Навальный и вовсе предпочёл не появляться на акции. Где-то затерялись лидер «Яблока» Григорий Явлинский и журналист Николай Сванидзе. Продолжает шествие в основном молодёжь.