Москва, , 16:27 — REGNUMВ Москве ко Дню города введут в эксплуатацию около 30 строительных объектов. Об этом 31 августа сообщается на сайте Комплекса градостроительной политики города.

По славам заместителя мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина, практика ввода различных объектов к празднованию Дня города является традиционной.

«Это и социальные объекты, и дороги, в том числе эстакады, путепроводы и тоннели, и спортивные объекты», — отметил заммэра.

Хуснуллин подчеркнул, что в завершающую стадию вступили строительные работы городской площади в «Москва-Сити», которую планируется открыть в ближайшие две недели.

Напомним, в субботу, 31 августа, в Москве после двухлетней реконструкции состоялось открытие контактного Детского зоопарка, концепция которого предполагает ведение досуговой и образовательной деятельности по международным стандартам функционирования данного типа учреждений.

Читайте ранее в этом сюжете: Собянин открыл Детский зоопарк после капитальной реконструкции