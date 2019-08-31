Тирасполь, , 16:20 — REGNUMПрезидент Приднестровья Вадим Красносельский предлагает молдавскому коллеге Игорю Додону передать Приднестровью советский танк ИС-3, являющийся монументом Великой Отечественной войны. Как передает ИА REGNUM, танк находится в Унгенском районе Молдавии, недалеко от границы с Румынией, при этом молдавские власти его не охраняют, и его периодически оскверняют вандалы-националисты.

«Я реально хочу обратиться за помощью к Игорю Николаевичу Додону, — сказал Красносельский на пресс-конференции в Тирасполе. — В Унгенском районе в одном селе стоит на постаменте танк ИС-3, который периодически подвергается нападениям вандалов, его разукрашивают разными цветами, его верхнюю часть уже разобрали — люк открыли. Находится он в крайне неприглядном состоянии».

Президент ПМР отметил, что танк-монумент «не значится, как историческая ценность в Молдове и ни у кого на балансе вообще не состоит». «Над ним просто глумятся. Кто-то его защищает, кто-то не защищает, не знаю. Но его вид на сегодняшний день — крайне непотребный», — отметил он.

«Поэтому я хочу обратиться к Игорю Николаевичу Додону: раз молдавское руководство не может защитить историческую память Советского Солдата, отдайте танк нам, в Приднестровье. Мы его приведем в порядок, поставим на постамент, и он будет служить ярким свидетельством победы советского оружия в период Великой Отечественной войны. И мы это, конечно же, сделаем», — подвел итог Вадим Красносельский.

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